Gezgin hırsızlar pes dedirtti: Çala çala ülke turu attılar

Kaynak: İHA
Gezgin hırsızlar pes dedirtti: Çala çala ülke turu attılar

Balıkesir’den motosiklet çalan iki hırsız, gezerek gittikleri Burdur’da da otomobil gasp etti, motosikleti olay yerine bırakan hırsızlar otomobiller tekrar Balıkesir’e döndü.

Gezgin hırsızlar pes dedirtti: Çala çala ülke turu attılar

Gezgin hırsızlar çala çala adete ülke turu attı. Balıkesir’den motosiklet çalan iki şüpheli, gezerek gittikleri Burdur’da otomobil çaldı, motosikleti olay yerine bırakarak tekrar Balıkesir’e geri geldi. Şüpheliler iki ilin polis ekiplerinin ortak çalışmasıy sonucu yakalandı.

Burdur Atatürk Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde park halinde bulunan otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Y.Ç. ve N.D. isimli şahıslar olduğunu belirledi.

Takibe alınan şüphelilerin Balıkesir’de olduğu anlaşılınca Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerle koordineli çalışma yürütüldü. Şüpheliler, çaldıkları otomobille birlikte yakayı ele verdi.
Öte yandan, şüphelilerin Burdur’a da Balıkesir’den çaldıkları motosikletle geldikleri ve otomobili çaldıktan sonra olay yerinde bıraktıkları belirlendi.
İki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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