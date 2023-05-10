Ghezzal'ın durumu belli oldu

Editör: Barış Atakan

Beşiktaş Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Ligde 11 maçtır yenilmeyen siyah beyazlılar, kazanarak bir alt basamağındaki rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta analiz ekibinden Adana temsilcisi için aldığı raporu inceleyen deneyimli teknik adam ince eleyip sık dokuyor.

Sakatlıklar yüzünden bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Rachid Ghezzal’ın ise takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Önümüzdeki haftaya kadar ağrılarının geçmesi durumda Cezayirli oyuncu, Adana deplasmanında yer alacak.

Süper Lig'de 34'üncü haftayı bay geçecek siyah beyazlılar, Cumartesi günü Bakü’de Azerbaycan temsilcisi Sabah ile karşı karşıya gelecek.

Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmaya, yönetimin de tam kadro gitmesi bekleniyor.

Bu anlamlı karşılaşmaya ilginin yoğun olduğu ve 20 bin biletin satıldığı öğrenildi.