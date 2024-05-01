Son dakika... Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB, Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu P.Uzm.Çvş. Sait Toktaş şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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