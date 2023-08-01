Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber

Perşembe günü Tirana ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber

UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında 3 Ağustos Perşembe günü Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta üzücü bir gelişme yaşandı.

TİRANA MAÇINA ÇIKAMAYACAK
Fanatik’te yer alan habere göre, Beşiktaş sağlık ekibi tarafından kontrolleri tamamlanan Ghezzal'ın en az bir hafta daha zamana ihtiyacı olduğu teknik heyete iletildi. Yıldız ismin Tirana maçına çıkamayacak olması Şenol Güneş’i düşündürüyor.

GEÇEN SEZON SADECE 11 MAÇA ÇIKABİLDİ
Geçtiğimiz sezon da sakatlıklarla boğuşan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayla 11 maça çıkarken bu maçlarda 2 gol 3 asist kaydetti.

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