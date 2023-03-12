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Şenol Güneş Ghezzal'ın sağlık durumunu açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ghezzal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 18:42
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Ghezzal'ın sağlık durumu belli oldu

Şenol Güneş Ghezzal'ın sağlık durumunu açıkladı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rachid Ghezzal'ın Başakşehir maç gününde kadroda çıkarılmasını açıkladı.

"İKİ MAÇTIR AYNI ŞEYİ YAŞIYOR"
Güneş, "Rachid Ghezzal geçen hafta iyiydi. Antrenmanlarda da iyiydi. Bu maçta da başlayabilirdi. 5'e 2 sırasında hafif bir ağrı hissetti. Ne kadar ciddi bilmiyoruz. İki maçtır aynı şeyi yaşıyor." dedi.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ"
"Ghezzal bir daha gitti mi geri dönüşü olmaz." diyen Güneş, "Çok ciddi görünmese bile riskli olabilir. Koruma amaçlı kadroya almadık. Oynamayı çok istiyor. Ağrısına rağmen çıkıp kendimi deneyeyim dedi. Doktorlar ile konuştuk. Oynatmamanın daha iyi olduğuna karar verdik." açıklamasını yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Ghezzal, İstanbulspor maçına daha hazır gelecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Bu sezon Ghezzal, Beşiktaş formasıyla 6 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

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