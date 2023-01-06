Dünyaca ünlü yıldız futbolcu kansere yenildi

58 yaşındaki Gianluca Vialli'ye 5 sene öncesi pankreas kanseri teşhisi konulmuştu.

5 yıldır kanserle mücadele eden İtalyan futbolunun efsane golcülerinden Vialli hayatını kaybetti Vialli ailesi yazılı bir açıklama yaparak efsane futbolcunun vefatını duyurdu.

Ailenin yaptığı açıklama şöyle:

'Gianluca Vialli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Cesaret ve onurla mücadele ettiği beş yıllık hastalıktan sonra, dün gece tüm ailesi yanındayken vefat etti. Yıllar boyunca sevgileriyle onu destekleyen birçok kişiye teşekkür ediyoruz. Onun hatırası ve örneği sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak'