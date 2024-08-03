Gıda israfının boyutu açıklandı. Günde 4.3 milyon

Kaynak: Haber Merkezi
Gıda israfının boyutu açıklandı. Günde 4.3 milyon

Açıklanan raporlara göre bir yılda üretilen gıda ürünlerinin 3'te 1'i israf ediliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre (FAO) göre 828 milyon insan ise açlıkla savaşıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yaptığı açıklamaya göre dünyada bir senede üretilen gıdanın tamı tamına 3'te 1'i çöpe gidiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Hastaoğlu ise yaptığı açıklamada dünyada bir senede 1.3 milyar ton gıdanın israf edildiğini açıkladı.

Gıda israfını engellemek için gıda dönüşümü ve tüketici eğitimi gerektiğini ifade eden uzmanlar, gıda konusunda bu kadar büyük bir israfın yaşanmasını lojistik sorunlara, paketleme sorunlarına tüketici alışkanlıklarına ve üretim fazlasına bağlıyor.

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Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, herkesin sorumluluk alması gerektiğini beilrtti. Türkiye'nin ekmek israfındaki verilerini ise bilinçsiz tüketici nedenli olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE EN ÇOK EKMEK İSRAF EDEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Hastaoğlu, en çok ekmek israf eden üçüncü ülke olduğumuzu ifade ederek, 'Gıdanın bizim gezegenle aramızda kurduğumuz en önemli bağ olduğunu, gıda israfnın tüketilebilir düzeyde ki gıdanın ya tüketilmez hale gelmesi ya da son kullanma tarihinin geçmesiyle beraber artık insanların tüketemeyeceği aşamaya gelmesinin demek olduğunu söyledi.

Dünyada üretilen gıdanın 3'te 1'inin israf edildiğini belirten Hastaoğlu, “bu durumtüketilmeden israf olması demek. Hasattan son tüketiciye kadar herkesin sorumluluğunda olan, bu süreç içerisinde herkesi etkileyebilecek sadece gıda üreticisini değil hem çevreyi hem doğayı hem de gelecek nesilleri etkileyecek unsurlar arasında yer almakta. 2023 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün açıkladığı rapora göre yılda 1.3 milyar ton gıda israf ediliyor. Ülkemizde ise günde 4.3 milyon adet ekmek israf ediliyor. Genel olarak bakıldığında dünyada üretilen gıdanın 1/3'inin israf edilmesi çok büyük ve ciddi bir oran. 2050 yılında nüfus artışıyla gıda ihtiyacımızın yüzde 60 oranında artacağı ön görülmekte. Biz gıda israfının yarısını bile engellesek 2040 - 2050 yıllarında yaşanması muhtemel olan gıda savaşının da önüne geçebilir” ifadelerini kullandı.

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