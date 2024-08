Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru! İzlemek için 20 bin kişi katıldı

Karacabey'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen 'Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği', gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi. Ağustos ayının gözde gök olaylarından Perseid Meteor Yağmuru'nun izlendiği şenlik, Karacabey Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen astronomi tutkunları, Yeniköy ve Karacabey'de düzenlenen bu özel etkinlikte buluştu. Gözlem şenliği için özel olarak bazı sokak lambaları geçici olarak kapatılırken, gece yarısından itibaren dolunayın da ışığını kaybetmesiyle birlikte tüm ışıklar söndürüldü. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı etkinlikte, ziyaretçiler sabaha kadar meteor yağmurunun büyüleyici manzarasını izleme fırsatı buldu.

ETKİNLİK ARTIK FESTİVALE DÖNÜŞTÜ

Alper Tüydeş, organizasyonun her yıl kendini yenileyerek büyüdüğünü ve artık bir festival niteliği kazandığını belirtti. Geçmişteki aksaklıkları gidererek her yıl daha fazla katılımcı çekmeyi hedeflediklerini ifade eden Tüydeş, etkinliğin aileler başta olmak üzere her kesimden insanın ilgisini çekecek şekilde tasarlandığını vurguladı. Bursa ve çevresi için önemli bir tanıtım olanakı sunan bu etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da ziyaretçileri ağırlıyor. Tüydeş, her geçen yıl artan katılımcı sayısının festivalin başarısının bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Fatih Ortabağ, ailesiyle birlikte meteor yağmurunu izlemek üzere düzenlenen etkinliğe katıldığını ve bu doğa olayını ilk kez şahit olacağı için büyük bir heyecan içinde olduğunu ifade etti. Ortabağ, "Bu muhteşem atmosferi ailemle birlikte deneyimlemek benim için çok özel. Meteor yağmurunu hayatımda ilk defa gözlemleyeceğim ve bu anın heyecanını yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerin artarak sürmesini temenni ediyoruz. Organizasyonda emeği geçenlere minnettarız ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.