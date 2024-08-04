İstanbul'da ücretsiz ulaşım açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da ücretsiz ulaşım açıklaması

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) sınavına İstanbul'da girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, İstanbul'da bugün ulaşımı ücretsiz kullanacak.

Bugün yapılacak olan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) sınavı öncesi Ulaşım İstanbul'dan açıklama geldi.

İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ ULAŞIM AÇIKLAMASI

İstanbul'da sınava katılacak olan öğrenciler ve öğretmenler, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Ulaşımın ücretsiz olduğu saatler ise sınavdan iki saat önce ve sınavdan 2 saat sonra olarak belirlendi.

İstanbul Ulaşım'dan yapılan duyuruya göre, şehirde sınava girecek olanlar, sınav belgelerini göstererek toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecekler.

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