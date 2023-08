Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan 2 aileden 10 kişi, sabah saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle devlet hastanesine başvurdu. A.Y (81), M.Y (47), F.Y (35), S.Y (55), A.Y (40) ve M.Y (76) ile M.E (58), M.E (52), Z.E (26) ve A.E (50), gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. 10 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri 2 ailenin yediği gıda ve içme suyundan numune aldı.