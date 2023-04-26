‘Giderlerse gitsinler’ diyen Erdoğan doktorlar için kamu spotu yayınlayacak. ‘Sizi yuvanıza dönmeye davet ediyorum’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Cumhurbaşkanı ve Tayyip Erdoğan'ın, "Giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle götürürüz" sözlerini hatırlatarak, Onaylanan kamu spotunu duyurdu.

‘Giderlerse gitsinler’ diyen Erdoğan doktorlar için kamu spotu yayınlayacak. ‘Sizi yuvanıza dönmeye davet ediyorum’

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle götürürüz" şeklindeki doktor istifalarını eleştiren sözlerini hatırlatarak, "Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum" çağrısını içeren kamu spotunun RTÜK tarafından televizyonlarda yayınlanmak üzere onaylandığını açıkladı.

"ONCA KALBİ KIRMAYA DEĞDİ Mİ?"

Taşcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onca kalbi kırmaya değdi mi?" diye sordu.

Taşcı’nın konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Doktor istifalarını ‘Giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle götürürüz’ diye eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum’ çağrısını içeren kamu spotunu RTÜK televizyonlarda yayınlanmak üzere onayladı. Değdi mi onca kalbi kırmaya!”

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