Seçim gelince AKP doktorları hatırladı. ‘Giderlerse gitsin’ diyen Erdoğan: Yuvanıza dönün

ANKA’da yer alan bilgilere göre, Seçime 13 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışına giden doktorların Türkiye'ye dönmeleri için çağrı yaptığı kamu spotu yayınlandı.

Erdoğan, 2022 yılında ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen doktorlara "Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmayacak” demişti.

Erdoğan yayınladığı reklam filminde "Değerli kardeşim, 'Uluslararası Lider Araştırmacıları' programı kapsamında sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum. Bilimsel çalışmalarınız için gereken tüm imkanlar devletimiz tarafından sağlanacaktır. En kalbi selamlarımla" dedi.

"BİLİMSEL ÇALIŞMALARINIZ İÇİN GEREKEN TÜM İMKANLAR DEVLETİMİZ TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR"

Erdoğan, "Değerli kardeşim, 'Uluslararası Lider Araştırmacıları' programı kapsamında sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum. Bilimsel çalışmalarınız için gereken tüm imkanlar devletimiz tarafından sağlanacaktır. En kalbi selamlarımla" dedi.

"BU ÜLKE BİRÇOK CEVHERİNİ İMKANSIZLIKLAR YÜZÜNDEN KAYBETTİ"

Kamu spotunun devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bu ülke birçok cevherini imkansızlıklar yüzünden kaybetti. Artık buna bir son verip yarım kalan hayallerimizi tamamlama zamanı... 2018 yılında hayata geçirdiğimiz 'Eve Dönüş Projeleri' kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını milletimize geri kazandırdık."