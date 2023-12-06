GİK kararına tepki gösteren İYİ Partili İbrahim Özkan’a 'Bizim birinci temsilcimiz değil' yanıtı

Alınan GİK kararı ardından yerel seçimlere 'hür ve müstakil' bir şekilde gireceğini açıklayan İYİ Parti'de alınan karardan farklı açıklamalar yapan İbrahim Özkan'a cevap geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
GİK kararına tepki gösteren İYİ Partili İbrahim Özkan’a 'Bizim birinci temsilcimiz değil' yanıtı

CHP ile yerel seçimde olası bir ittifak üzerine GİK kararı alan ve oy çokluğuyla yerel seçimlerde 'hür ve müstakil' bir şekilde ilerlemeyi tercih eden İYİ Parti'nin bu kararına İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan tepki göstermişti.

Özkan'ın yaptığı bu çıkışa parti içinden cevap geldi.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’a cevap verdi:

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“O arkadaşımız elbette değerlidir ama İBB’de birçok meclis üyesi arkadaşımız var.

Bizim 1. temsilcimiz İbrahim Özkan değil onun önünde il başkanı var, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve İstanbullular var. İYİ Parti’ye oy verenler var.”

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