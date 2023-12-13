Dün Akşener istifasını istedi bugün yeniden başkan seçildi. İYİ Parti'de sert rüzgarlar

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan dün Meral Akşener’in talebi doğrultusunda görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kararın ardından bugün İBB İYİ Parti grubu Grup Başkanvekili seçmek için toplandı. Sekiz Meclis Üyesinin, yedi tanesi yeniden İbrahim Özkan’nın Grup Başkanvekili olması için oy kullandı. Böylece, dün Akşener’in, grup başkanvekili görevinden istifası istediği Özkan, bugün yeniden Grup Başkanvekili oldu.

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkan, “Hür ve müstakil” bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İYİ parti Grup Başkanvekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.