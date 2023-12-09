CHP’li Günaydın ilk kez konuştu. İYİ Parti’nin ‘hayır’ kararında en etkili isim olduğu söyleniyordu

İYİ Parti'nin CHP'nin işbirliği teklifine hayır demesinin arkasında CHP'li Gökhan Günaydın'ın bir televizyon kanalında söylediği sözler olduğu iddia edilmişti. Gökhan Günaydın bu iddialara yanıt verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
CHP’li Günaydın ilk kez konuştu. İYİ Parti’nin ‘hayır’ kararında en etkili isim olduğu söyleniyordu

İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda (GİK) yapılan oylamada teklife oy çokluğuyla hayır kararı çıkarken, kararda toplantı devam ederken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın canlı yayında yaptığı açıklamaların etkili olduğu öne sürülmüştü.

12Punto’'dan Ercan Küçük'e konuşan Günaydın, öküz altında buzağı aramaya gerek olmadığını söyledi.

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GÖKHAN GÜNAYDIN O İDDİALARI YANITLADI

İYİ Parti GİK toplantısında CHP’den gelen ‘iş birliği’ teklifini tartıştı.

Kapalı yapılan oylamada 14’e karşı 35 oyla ‘Hayır’ kararı çıktı. GİK toplantısı devam ederken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaların İYİ Parti’nin kararında etkili olduğu öne sürülmüştü.

AKŞENER, GÜNAYDIN'IN AÇIKLAMALARINA SİNİRLENDİ İDDİASI

İddialara göre Günaydın’ın açıklamaları Genel Başkan Meral Akşener’in de takip ettiği İyi Parti’ye yakın bir X (Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Açıklama GİK toplantısına taşındı, GİK gruplarında tartışıldı. Akşener de Günaydın’ın açıklamalarına sinirlendi.

Gökhan Günaydın konuya açıklık getirmek için açıklamalarda bulundu.

"CHP 100 YILLIK BİR PARTİDİR, ELBETTE KENDİ YOLUNU ÇİZER"

Programda söylediği sözleri tekrarladığını vurgulayan Günaydın sözlerinin çok açık olduğunu belirtti. Günaydın şunları söyledi:

“CHP diğer tüm siyasi partilerin kararlarına saygılıdır. İyi Parti’nin de vereceği kararların tamamına saygılı olacaktır. Eğer GİK’ten olumlu bir karar gelirse işbirliği için seçim çevreleri bazında çalışma yapacaktır. İYİ Parti GİK’inden olumlu bir karar gelmezse CHP 100 yıllık bir partidir, elbette kendi yolunu çizer. Ne demeliydim bunun yerine?"

"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMAK İSTİYORSANIZ BULURSUNUZ"

"İYİ Parti bize işbirliği konusunda sıcak bakmazsa biz ölürüz mü demeliydim yani? O gün söylediğimi bir kere daha söylüyorum. Siyasi nezaket sınırları içindedir. İYİ Parti’ye karşı saygısız bir tek ifade kullanılmamıştır. CHP’nin işbirliğine evet denilmesi halinde beraber çalışacağımızı, hayır denilmesi halinde de buna göre bir çalışma yapacağını ifade ettim. Başka bir şey bence söylenemez. O kadar açık o kadar hayatın olağan akışına uygun sözler ki. Ama öküzün altında buzağı aramak istiyorsanız bulursunuz yani.”

İMAMOĞLU İSTANBUL'DAKİ 16 MİLYON OYA TALİP OLACAK

2019’da İmamoğlu’na seçimi kazandıran ittifakta bugün İyi Parti’nin olmadığı hatırlatılan Günaydın şunları söyledi:

“İstanbul’da Ekrem İmamoğlu İBB Başkanımız. Ekrem İmamoğlu İstanbul’daki 16 milyon yurttaşımızın seçmen olan bölümünün tamamının oyuna talip olacak. Tıpkı 2019’da olduğu gibi. Siz bunun adını ne koymak isterseniz onu koyun. Tamamına talip olacak. Alabileceğini alacak.”

GÖKHAN GÜNAYDIN NE DEMİŞTİ?

"Biz 1400 seçim çevresi için zaten hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Eğer İYİ Parti bize derse ki; Şu 15, 20 ya da 200 seçim çevresinde beraber çalışabiliriz. Bu sefer oturacağız çalışmalarımızı o yönde bir kere daha gözden geçireceğiz."

“100 yıllık bir siyasal parti, herhangi bir parti bizimle iş birliği yapmayı istememiş diye çalışmalarına sekte vurmaz. İYİ Parti bunu reddederse hem İYİ Parti tabanında hem de CHP tabanında bir karşılığı olacaktır."

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