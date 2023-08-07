Ginkgo biloba çayı

Ülkemizde “Mabet Ağacı” olarak da bilinen ginkgo biloba ağacı birçok hastalığın tedavisinde kullanılmasıyla son yıllarda büyük önem kazandı. Özellikle yurt dışında bu ağaç türüne olan ilgi çok büyük. Ağacın genellikle yaprakları tercih ediliyor.

Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’daki birçok ülkede hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yapımında kullanılıyor.

Özellikle beyin ile ilgili olan hastalıklarda fayda sağlıyor.

Bitkiyle ilgili araştırmalar hala devam ederken ağaçtan elde edilen ilaçlarla Alzheimer hastaları şifa buluyor

GİNKGO BİLOBA’NIN YARARLARI

Kaygı ve Depresyon Üzerinde Etkili: Araştırmalar gingko bilobanın vücudun stresle başa çıkmasını sağlayan ve stres hormonları üzerinde baskı kuran faydası olduğunu belirlemiş.

Adet Belirtilerini En Aza İndirir: Düzenli gingko biloba alımı, adet semptomları üzerinde önemli bir etki yapıyor

Görme Sağlığı Üzerinde Önemli Bir Yardımcı:

Gözle ilgili hastalıkların tedavisinde ginkgo biloba içeren göz vitaminleri öneriliyor. Gözlere giden damarlarda kan akışını dengeler ve kornea, makula ve retina sağlığı için önemli bir destektir.

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliğini Yavaşlatır:

Konsantrasyonu arttırdığı için de hafıza durumu ve görev tamamlama konularında fayda sağlıyor.

Libidoyu Arttırıyor:

Gingko biloba kan damarlarını rahatlatması ile genital bölgelere kan akışını hızlandırır ve üreme sağlığı konusunda da faydalıdır.

Konsantrasyonu Arttırır:

Beyin fonksiyonları ile ilgili faydaları olmasının nedeni anti-enflamatuvar etkisi olması.

Unutkanlık ve Alzheimer Riskini Azaltıyor

Hafızayı güçlendiriyor. Özellikle ileri yaşlarda yaşanabilen bu sorunlar için önceden alınmaya başlanarak önlem alınmalı…

Baş ağrısı ve Migren Üzerinde Faydalı: Stres ve halsizlik konusunda önemli bir destek olan gingko biloba; kafadaki basıncı azaltır, damarları gevşetir ve migrene kadar uzanan baş ağrılarını çok ciddi azaltır.

Astımı azaltıyor:

Enfeksiyonu engellediği için antioksidan özelliği ve sinir sistemi üzerinde fayda sağlar. Hastalar genellikle nefes alma konusunda rahatladıklarını belirtmişler.

Hemoroide iyi geliyor:

Hemoroid kanamalarında ciddi fayda sağlar. Ağrı hissini azaltır ve enfeksiyonu engelliyor.

Fibromiyalji İçin Çok Önemli:

CoQ10 ve gingko biloba birlikte kullanıldıklarında yaşam kalitesini her anlamda yükseltiyor. Özellikle fibromiyalji hastaları bu konuda önemli destek almaktadır. Çünkü sinir sistemini tedavi eden gingko biloba hayatlarını kolaylaştırıyor.

GİNKGO BİLOBA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Yapımı oldukça basit. İsterseniz marketten alınan Ginkgo Biloba bitkisini poşet çay niyetine sıcak suda demlersiniz, isterseniz de Ginkgo Biloba bitkisini alıp evde sıcak suyun içerisinde doğal olarak yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey ise Ginkgo Biloba çayı hazırlanırken demleme süresi en fazla 5 dakika olmalı.