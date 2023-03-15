15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evden ziynet eşyası çalarken suçüstü yakalandılar 

Evden ziynet eşyası çalarken suçüstü yakalandılar 

Balıkesir’de kimliği belli olmayan şüpheli kişiler, bir apartmandaki dairede eşya çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:04
Takip Et

Girdiği evi soyarken yakalandı

Evden ziynet eşyası çalarken suçüstü yakalandılar 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinde çok sayıda hırsızlıktan sabıkası bulunan kadın polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkız mahallesi, Sakarya caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5 nolu dairesinde şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği alarma geçti.

H.Ö.(34) isimli kadın 3 adet çanta ve ziynet eşyası ile birlikte suçüstü yakalandı. Akçay Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen kadının yapılan incelemesinde 15 adet hırsızlık, kasten yaralama, gasp, tehdit, hakaret, motosiklet hırsızlığı, konut dokunulmazlığını ihlalden sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Çalıntı mallar daire sahibine teslim edilirken şüpheli adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
3
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
4
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
5
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
6
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
7
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.