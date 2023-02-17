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AFAD'ın çadırlarını çaldılar. Vicdansızlar tek tek ortaya çıkıyor

Türkiye'nin dört bir yanında depremzedeler için yardım kampanyaları yapılırken, vicdansızlar tek tek ortaya çıkıyor.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 20:55
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Şanlıurfada AFADın çadırlarını çaldılar

AFAD'ın çadırlarını çaldılar. Vicdansızlar tek tek ortaya çıkıyor
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Şanlıurfa’da depremden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan AFAD çadırlarını çalan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir evde yapılan aramada, kullanılmamış 4 AFAD çadırı ele geçirildi. Çadırlara el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde Şair Nabi Mahallesi’nde de 2 şüpheli AFAD çadırlarını çalarken polis ekiplerince suç üstü yakalandı. Yakalanan A.A. (41) ve H.U. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

El konulan çadırlar ise mahalle muhtarına teslim edildi.

EVLERE FAHİŞ ZAM TEPKİSİ

340 kişinin hayatını kaybettiği 8 bin 500 kişinin yaralandığı kentte, evlerinde hasar olan veya riskli olduğu gerekçesiyle taşınmak zorunda kalan yurttaşlar artan kira fiyatları yüzünden zor anlar yaşıyor.

3 ile 15 bin lira arasında değişen kira fiyatlarına tepki gösteren Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, “Devlet-millet el ele verip bu zorlukları aşmak için ekmeğimizi bile ikiye bölüp paylaşıyorken, bu durumu fırsat bilen işgüzarların varlığı bizi oldukça üzüyor. Fahiş kira artışı yapıldığına dair haberler duyuyoruz. Bu konuyu da bilhassa hukuken yakından takip ettireceğim" dedi. (DHA)

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