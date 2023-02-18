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Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan hırsızlık yaptıkları Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen iki kişi yakalandı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 22:15
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Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi

Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Alınan bilgiye göre, emniyetin bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, iki kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi.

Enkazın üzerinde gezen şüphelilerin, topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi.

İHA ile izlenen şüpheliler, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine yerdeki ekiplerce yakalandı.

Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.

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