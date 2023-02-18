Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Alınan bilgiye göre, emniyetin bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, iki kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi.

Enkazın üzerinde gezen şüphelilerin, topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi.

İHA ile izlenen şüpheliler, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine yerdeki ekiplerce yakalandı.

Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.