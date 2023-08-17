Girdikleri mağazada giysileri deneyip çaldılar

Edirne'de yaşları 18'den küçük İ.B. ve İ.T.’nin, bir giyim mağazasına girip denedikleri giysileri çaldıktan sonra ara bölmeden bitişikteki fırına girerek karınlarını doyurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Girdikleri mağazada giysileri deneyip çaldılar

Tahtakale Caddesi'nde butik ve bitişiğinde pide fırını işleten Davut ve Merve Öztürk çifti önceki gece, işletmelerinde hırsızlık yaşandığını fark etti. Çift, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde 2 kişinin önce butik mağazasının cam kilidini açıp içeriye girdiğini, ardından erkek kıyafetlerini tek tek denediğini, beğendiklerini yanlarına alıp, bir kısmını da giydikten sonra ara bölmeyle ayrılan fırına geçtiği, burada da para ve değerli eşya arayıp, ton balığı yiyip meşrubat içtikten sonra ayrıldıklarını fark etti.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelilerin İ.B. ve E.T. olduğunu tespit etti. Yaşları 18'den küçük olduğu belirlenen şüpheliler, yapılan çalışmayla gözaltına alındı. İ.B. ve İ.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İkilinin aynı gece bir büfeden sigara ve kredi kartları, restoranın mutfağından et, iki gece önce de bir apartmandan bisiklet ve kıraathaneden 2 bin 500 lira çaldıkları tespit edildi.

'GAYET RAHATLARMIŞ, 40 DAKİKA OYALANMIŞLAR'

İşletme sahibi Merve Öztürk, görüntüleri izlediklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, "Kamera görüntülerine ulaştığımızda birçok kıyafeti, üstlerine deneye deneye aldıklarını gördük. Gayet profesyonel, gayet rahat bir şekilde ürünlerimizi çaldıklarını gördük. Sonra iki dükkanımız bağlantılı olduğu için yan taraftaki pide fırınımıza geçmişler. Orada dolabın içerisinde eşimin değerli bir kol saati vardı, kasada bulunan ufak tefek bozuk paraları aldıklarını tespit ettik. Ton balığı açıp yemişler, buldukları gıdaları tüketmeye çalışmışlar, içecek içmişler. Ama gayet rahatlarmış, 40 dakika falan oyalanmışlar. Hem yemek yemişler hem de normal bir mağazaya giriyormuş gibi üstlerine deneye deneye beğendiklerini alıp, sonra çıkıp gitmişler" dedi.

'ÇOK ÜZÜCÜ'

Olaydan üzüntü duyduklarını belirten Öztürk, "Edirne gibi güvenli zannettiğimiz bir şehirde de bunları yaşamak bizim için çok üzücü. Sonuçta ekonomik sıkıntılar da artık yaşıyoruz çünkü biz küçük esnafız. Ayakta zaten zor dururken bir de bu tarz şeyler yaşamak bizi üzüyor. Şikayetçi olduk zaten ama yaşları küçük olduğu için nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz. Sonuçta gidenler geri gelmeyecek. Keşke yaşamasaydık" diye konuştu.

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