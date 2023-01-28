Icardi penaltıyı atamadı Mertens golü attı

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'a konuk oluyor.
41. dakikada Icardi, Arias'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Bahattin Şimşek, penaltıyı verdi.
45.dakikada topun başına geçen Icardi, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
PENALTI KAÇTI AMA MERTENS ATTI
Icardi'nin penaltıyı kaçırmasının ardından sahneye Mertens çıktı.
45+3'te takımını öne geçiren golü kaydetti.
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