Okan Buruk: Bugün çok kıymetli bir üç puan aldık

Süper Lig'de Giresunspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

''Giresun halkına teşekkür edeceğim. Bugün burada çok güzel bir ortam vardı, çok güzel karşılandık. Çevre illerden ve buradan tribüne gelen Galatasaray taraftarlarına da teşekkür ediyorum.''

''Rakibe verdiğimiz bazı pozisyonlar vardı. Bunlardan skor üretemediler belki ama bu maçta rakibe verdiğimiz bu fırsatlar üzerine çalışmamız gerekiyor.''

''Rekorlar kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorları kıracak Galatasaray Kulübü. Bugün çok kıymetli bir 3 puan aldık. Enerjimiz üst düzeydeydi, gireniyle çıkanıyla tüm oyuncularım disiplinden kopmadan mücadele ettiler. Onlara da teşekkür etmek istiyorum.''

''Bizim için önemi olan şampiyon olmak. Bu yolda giderken rekorlar kırılabilir, Galatasaray tarihine yazılıyor bunlar. Elbette çok mutlu oluyorum, ailem mutlu oluyor.''

''Dursun Başkan, bize göre ağır bir ceza aldı. Giresun onun memleketi ve burada bizimle olamadı. Bu galibiyeti ona hediye ediyoruz.''