Galibiyet hasreti sona erdi: Antalyaspor evinde Ümraniyespor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor evinde Ümraniyespor'u konuk etti.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi takımın ataklarıyla başlayarak oyunun temposu arttı.

GOL PERDESİNİ UMUT AÇTI

33. dakikada konuk ekip Ümraniyespor, Umut Nayir ile gol perdesini açtı. Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında bulunan Umut Nayir, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

LARSSON DENGEYİ GETİRDİ

38. dakikada ise Antalyaspor skora Larsson ile dengeyi getirdi. Doğukan'ın pasında topu ağlarla buluşturan Larsson, ligdeki ilk golünü de kaydetmiş oldu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

GÜRAY İLE ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıya ev sahibi ekip golle başladı. 48. dakikada frikik kullanan Güray Vural, topu barajından üstünden ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e taşıdı.

ÜMRANİYESPOR PES ETMEDİ

56. dakikada ise Ümraniyespor, Onur Ayık ile dengeyi buldu. Oğuz Gürbulak'ın pasında ceza sahası içinde bulunan Onur topu ağlara gönderdi ve skora 2-2'lik eşitlik geldi.

SON SÖZÜ FREDDY SÖYLEDİ

Maçın son anları ise geri dönüşe sahne oldu. 90+3'te Larsson'un pasında ceza sahası arkasına sarkan Freddy topu ağlarla buluşturdu ve Antalyaspor, Ümraniyespor karşısında 3-2 öne geçti.

Maçta başka pozisyon olmayınca Antalyaspor, puanını 18'e çıkarırken, Ümraniyespor ise haftayı 14 puanla kapattı.