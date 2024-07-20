Giresun'da bir ev yan yattı. Sel fena vurdu

Giresun’da birçok ilçesinde dün sağanak meydana geldi. Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde 2 katlı bir ev sağanak nedeniyle yan yattı. Evin bir bölümü çökerken evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Espiye ilçesinde ise bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını yapıyor.

ULAŞIM KAPANDI

Tirebolu-Doğankent kara yolu ise toprak kayması nedeniyle ulaşım kapandı. Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi.

Sosyal medyada ise felaketin görselleri paylaşıldı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise dün akşamdan beri peş peşe dikkatli olunması konusunda uyardı. Sosyal medyadan yapılan duyuruda Meteoroloji “Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkat!” ifadelerini kullandı.