Giresun’da düğünde havaya açılan ateş can aldı

Ören beldesi Tamyanı Mahallesi’nde gerçekleşen düğün sırasında, havaya rastgele ateş açıldığı bildirildi.

Bu sırada, 62 yaşındaki Bilal Yetim kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Aynı silahtan çıkan bir başka mermi ise 58 yaşındaki Hüseyin Ölçücü’ye isabet etti. Yaralılar, Eynesil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hüseyin Ölçücü, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bilal Yetim ise kritik durumu nedeniyle önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne, ardından Trabzon Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan bir kişinin emniyet güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Olayın kaza sonucu meydana geldiği belirtilirken, hayatını kaybeden Hüseyin Ölçücü ve ağır yaralanan Bilal Yetim’in akraba oldukları öğrenildi.