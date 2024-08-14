Giresun'da gizemli ölüm. Dere yatağında bulundu

Giresun'da gizemli ölüm

Merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekkeköy mahallesinde yaşayan Sarısaray’ın yakınları, kendisinden haber alamayınca sabah saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bölgedeki arama faaliyetlerine jandarma, AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve gönüllüler katıldı. Jandarma arama köpeği, kaybolduğu yerden bir buçuk kilometre uzaktaki bir dere yatağında Sezen Sarısaray’ın cesedine ulaştı.

Sarısaray’ın cenazesi, otopsi için Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bazı kişilerin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.