Giresun'da gizemli ölüm. Dere yatağında bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Giresun'da gizemli ölüm. Dere yatağında bulundu

Giresun'da kaybolan 27 yaşındaki Sezen Sarısaray, arama çalışmalarının ardından dere yatağında ölü olarak bulundu.

Giresun'da gizemli ölüm

Merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekkeköy mahallesinde yaşayan Sarısaray’ın yakınları, kendisinden haber alamayınca sabah saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bölgedeki arama faaliyetlerine jandarma, AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve gönüllüler katıldı. Jandarma arama köpeği, kaybolduğu yerden bir buçuk kilometre uzaktaki bir dere yatağında Sezen Sarısaray’ın cesedine ulaştı.

Sarısaray’ın cenazesi, otopsi için Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bazı kişilerin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

aw267347-02.jpg

aw267347-03.jpg

aw267347-01.jpg

aw267347-04.jpg

aw267347-05.jpg

Son Haberler
Cezaevinden izinli çıktı yüzerek kaçmaya çalıştı Gündem
Cezaevinden izinli çıktı yüzerek kaçmaya çalıştı
Abdürrahim Albayrak'tan olay Mourinho açıklaması: Ulan bir dur da daha dün geldin Spor
Abdürrahim Albayrak'tan olay Mourinho açıklaması: Ulan bir dur da daha dün geldin
Terör örgütü PKK'ya baskın: 15 gözaltı Gündem
Terör örgütü PKK'ya baskın: 15 gözaltı
Askeri uçaklar havada çarpıştı Gündem
Askeri uçaklar havada çarpıştı
Sedat Peker cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Fıstık gibi adam Gündem
Sedat Peker cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Fıstık gibi adam
Trabzonspor'da kupa kazanmak kadar önemli olan gelişmeyi açıkladı Spor
Trabzonspor'da kupa kazanmak kadar önemli olan gelişmeyi açıkladı
Ankara'da servis ücretlerine büyük zam Ekonomi
Ankara'da servis ücretlerine büyük zam