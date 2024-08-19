Giresun'da fındık toplarken düşen Fatma öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Giresun'da fındık toplarken düşen Fatma öldü

Giresun'da fındık toplarken yamaçtan düşen 19 yaşındaki Fatma Aydın yaşamını kaybetti.

Fındık toplarken canından oldu

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yıldız köyünde fındık toplarken dengesini kaybedip yamaçtan düşen 19 yaşındaki Fatma Aydın, yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Bahçesinde fındık toplayan genç kadın, bir anda dengesini kaybederek yamaçtan aşağı yuvarlandı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı.

Yapılan incelemelerde, Fatma Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.

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