Giresun'da fındık toplarken düşen Fatma öldü

Fındık toplarken canından oldu
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yıldız köyünde fındık toplarken dengesini kaybedip yamaçtan düşen 19 yaşındaki Fatma Aydın, yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Bahçesinde fındık toplayan genç kadın, bir anda dengesini kaybederek yamaçtan aşağı yuvarlandı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı.
Yapılan incelemelerde, Fatma Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç kadının cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.
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