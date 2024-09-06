Giresun'da iki minibüs çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Giresun'da iki minibüs çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun'da iki minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Demirci Mahallesinde meydana gelen kazada Ertuğrul Çelik'in (28) kontrolündeki 16 CZH 46 plakalı minibüs ile Müslüm Tepebaş'ın (31) kontrolündeki 21 EJ 033 plakalı minibüs çarpıştı.

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Kazada sürücülerden Ertuğrul Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, Müslüm Tepebaş ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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