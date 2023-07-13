Giresun'da trafik kazası

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası


Giresun’dan Trabzon istikametine gitmekte olan İlhan B. yönetimindeki 61 EK 699 plakalı otomobil, Eynesil’in Altınlı Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki kavşakta Nuri D. yönetimindeki 28 RH 709 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 61 EK 699 plakalı araç sürücüsü İlhan B. ve aynı araçta bulunan Göksal G. ile 28 RH 709 plakalı araçta bulunan ve aynı aileden olan Nuri D., Erkan D., Ersin D., Emine D. ve Zülfiye D. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından çıkartıldı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Görele ve Tirebolu Devlete Hastanelerine sevk edildi.

Kazada yaralanan Nuri D., Erkan D., Ersin D., Emine D. ve Zülfiye D. ailesinin dün gece yapılan düğünün ardından gittikleri geziden döndükleri öğrenildi.

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