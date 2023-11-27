Giresun'da mini tsunami meydana geldi

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağış bu sefer Giresun'da etkisini gösterdi. Deniz taştı, mini tsunami yaşandı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
27 Kasım 2023 Pazartesi
Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağış bu sefer Giresun'da etkisini gösterdi. Deniz taştı, mini tsunami yaşandı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağış bu sefer Giresun'da etkisini gösterdi. Deniz taştı, mini tsunami yaşandı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.