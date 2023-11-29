Dev dalgalar Tsunami gibi şehre girdi

Rusya’nın Karadeniz’e kıyı şehri olan Soçi’de alçak basınç sebebi ile taşan deniz Tsunami gibi şehre girdi.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Dev dalgalar Tsunami gibi şehre girdi

Ülkemizde etkili olan olumsuz hava koşulları neredeyse tüm yurtta, alçak basınç sebebi ile de denize kıyısı olan iller ve özellikle Karadeniz şehirlerinde deniz taşmalarına sebep oldu.

Karadeniz’e kıyısı olan Rusya’da da alçak basınç denizleri taşırdı.

Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrinde alçak basınç sebebiyle deniz taştı ve adeta tsunami gibi şehre girdi.

Denizin taşma görüntülerini çeken Rus vatandaşı, denizin taşıp şehre girmesini anbean kaydederken şaşkınlığı da kameralara yansıdı.

Etkili olan fırtına ve deniz taşması sebebi ile Rusya’da 3 kişi yaşamını yitirirken bölgede yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik verilmedi.

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