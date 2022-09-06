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Giresunlu kedi Kılıçdaroğlu’nun davetini kabul etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Giresun'da yanına çağırdığı kedinin davetini kabul etmesi ziyarete damgasını vurdu.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 14:28
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Giresunlu kedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetini kabul etti

Giresunlu kedi Kılıçdaroğlu’nun davetini kabul etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi.Burada vatandaşlarla görüşen Kılıçdaroğlu, sohbet esnasında yanına gelen bir kediyi sevdi. “Yanıma gel sen.” diyerek çağırdığı kedinin oturduğu koltuğa gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, yanındakilere dönerek, “Bak geldi.” dedi. Gülüşmelere neden o anları CHP lideri, Instagram hesabından “Giresun’dayız” notuyla paylaştı.

Kedinin isminin "Atlas" olduğu öğrenilirken Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.





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Abbas
6.09.2022 15:00
Bakın hayvan deyip geçmeyin, o da kimi seveceğini biliyor  
 
Millet
6.09.2022 14:40
Gel yanıma deyince cumhurbaşkanlığı seçiminde gel buraya Muharrem demesi aklıma geldi.Erdoğan Gül için kardeşim Abdullah demişti.anladınız farkı  
 
Vatansever
6.09.2022 14:36
Hmm evet tam yakışmış kendine! Aynı kendi... 12 senedir akp'nin karşısındaki hali...! Bi de çıkmış aday olmaya çalışır. Sen aday ol rte %70 bassın değil mi :(  
 
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