Giresunlu kedi Kılıçdaroğlu’nun davetini kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Giresun'da vatandaşlarla bir araya geldi.Burada vatandaşlarla görüşen Kılıçdaroğlu, sohbet esnasında yanına gelen bir kediyi sevdi. “Yanıma gel sen.” diyerek çağırdığı kedinin oturduğu koltuğa gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, yanındakilere dönerek, “Bak geldi.” dedi. Gülüşmelere neden o anları CHP lideri, Instagram hesabından “Giresun’dayız” notuyla paylaştı.



Kedinin isminin "Atlas" olduğu öğrenilirken Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.











