İşte FETÖ'nün ödülünü 200 yılında reddeden 11 sanatçı. Ödül almak için sıraya girenlerle, makam almak için dizinin dibine gidenler utanır belki

1994 yılında Fetullah Gülen’in kurduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı takvimler 2000 yılını gösterirken GYV, sanat sektöründe 25. yılını tamamlayan isimlere özel bir ödül vermek istedi.

O dönem 22 sanatçı Fetullah Gülen'in ödülünü reddetti. Bu 11 sanatçı Edip Akbayram, Tarık Akan, Semiha Berksoy, Erol Günaydın, Müşfik Kenter, Kemal Sunal, Mücap Ofluoğlu, Ferhan Şensoy Göksel Kortay, Macide Tanır'dı. Edip Akbayram ödülü reddetme gerekçesi olarak "bu Cumhuriyetin aydını olduğum için bu ödülü almadım" dedi.

Haberi tekrar okuyanlar "Ödül almak için sıraya girenlerle, makam almak için dizinin dibine gidenler utanır belki" demekten kendini alamadı.