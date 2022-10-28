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  • İşte FETÖ'nün ödülünü 200 yılında reddeden 11 sanatçı. Ödül almak için sıraya girenlerle, makam almak için dizinin dibin

İşte FETÖ'nün ödülünü 200 yılında reddeden 11 sanatçı. Ödül almak için sıraya girenlerle, makam almak için dizinin dibine gidenler utanır belki

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, 2000'de 25. yılını geride bırakan sanatçılara ödül vermek istedi. İşte FETÖ'nün ödülünü reddeden 11 sanatçı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 11:04
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İşte FETÖ'nün ödülünü reddeden 11 sanatçı. Ödül almak için sıraya girenlerle, makam almak için dizinin dibine gidenler utanır belki

İşte FETÖ'nün ödülünü 200 yılında reddeden 11 sanatçı. Ödül almak için sıraya girenlerle, makam almak için dizinin dibine gidenler utanır belki
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1994 yılında Fetullah Gülen’in kurduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı takvimler 2000 yılını gösterirken GYV, sanat sektöründe 25. yılını tamamlayan isimlere özel bir ödül vermek istedi.

O dönem 22 sanatçı Fetullah Gülen'in ödülünü reddetti. Bu 11 sanatçı  Edip Akbayram, Tarık Akan, Semiha Berksoy, Erol Günaydın, Müşfik Kenter, Kemal Sunal, Mücap Ofluoğlu, Ferhan Şensoy Göksel Kortay, Macide Tanır'dı. Edip Akbayram ödülü reddetme gerekçesi olarak "bu Cumhuriyetin aydını olduğum için bu ödülü almadım" dedi.

Haberi tekrar okuyanlar "Ödül almak için sıraya girenlerle, makam almak için dizinin dibine gidenler utanır belki" demekten kendini alamadı.

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Tekin Ertürk
28.10.2022 11:44
En büyük Fetöcü, "Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan" kişidir. Artık o her kimse?  
 
serdar
28.10.2022 11:17
Onlar halka malolmuş simalardır. Sümüklü Fetö'den kimler neler aldı bu millet biliyor..  
 
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