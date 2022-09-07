7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu: Kuran’ın ilk Türkçe mealini Elmalılı Hamdi Yazır’a hazırlatan CHP. Ama dinsiz CHP. Nasıl oluyor bu

Kılıçdaroğlu: Kuran’ın ilk Türkçe mealini Elmalılı Hamdi Yazır’a hazırlatan CHP. Ama dinsiz CHP. Nasıl oluyor bu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da ziyaret ettiği bir evde, “İlk Kuran’ın Türkçe mealini hazırlatan CHP, ilk Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran hazırlatan CHP, ama ‘dinsiz CHP’. Nasıl oluyor bu?” dedi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 13:55
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 13:56
Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu: Kuran’ın ilk Türkçe mealini Elmalılı Hamdi Yazır’a hazırlatan CHP. Ama dinsiz CHP. Nasıl oluyor bu

Kılıçdaroğlu: Kuran’ın ilk Türkçe mealini Elmalılı Hamdi Yazır’a hazırlatan CHP. Ama dinsiz CHP. Nasıl oluyor bu
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da kendisini çaya davet eden Nimet ve İsmet Aydın çiftinin evine konuk oldu. Eskiden AKP’li olduğunu söyleyen İsmet Aydın, Kılıçdaroğlu’na, “Ben, bu adamdan niye etkilendim? Hepimiz Müslümanız, elinde Kuran’la geziyordu; Allah, peygamber diye etkileniyorduk. Yalanmış bu. Herkesi kötüle kötüle, böyle siyaset yapa yapa bizim gözümüzü bürümüşler. Biz de kanmışız bunlara, sadece ceplerini doldurmuşlar” dedi.

“ELİNDE KURANLA GEZİYORDU; ALLAH, PEYGAMBER DİYE ETKİLENİYORDUK”

İsmet Aydın “Kemal Beyi de eleştiriyor, kendisine bakmıyor. Ben bu adamdan niye etkilendim? Hepimiz Müslümanız, elinde Kuran’la geziyordu; Allah, peygamber diye etkileniyorduk. Yalanmış bu. Geçen belediye ile tartıştım. Cuma namazını belediyede kılıyorlar, ‘Belediyede neden namaz kılıyorsunuz, gösteriş mi yapıyorsunuz’ dedim. Ayıp, git evinde, cami de kıl. Ben inanmıyordum. Bunlar Müslüman, biz değiliz. Herkesi kötüle kötüle, böyle siyaset yapa yapa bizim gözümüzü bürümüşler. Biz de kanmışız bunlara, sadece ceplerini doldurmuşlar” diye konuştu.

"İLK KURAN’IN TÜRKÇE MEALİNİ HAZIRLATAN CHP, İLK ELMALILI HAMDİ YAZIR’A KURAN HAZIRLATAN CHP, AMA ‘DİNSİZ CHP’. NASIL OLUYOR BU"

Kılıçdaroğlu ise “Van’a gittim, Van’a Norşin Şeyhi de gelmiş. Dediler ki ‘Size oy vermiyoruz, siz camileri yıktınız, dinsizsiniz’ gibi bir sürü şey… Dedim ‘Ben, sana, 1921 yılında Atatürk’ün Meclis’te yaptığı konuşmayı göndereceğim. Orada milli abidelerimiz, camilerimizin onarımı için şu kadar para harcanmıştır diyor. Cami için para harcayan adam, camiyi niye yıksın? Akıl var, mantık var.’ 1940’lı yıllardaki rakamları yine gönderdim; hangi camilerin onarıldığı, yeniden cami yapıldığı. “dedi.

Devamında ise Kılıçdaroğlu, “Mesela Ankara’da Kocatepe Camii vardır. O caminin yapımı bir vakfa aittir, vakfın kurucularından birisi de İsmet İnönü’dür. Çankaya Camii’ni yapan İsmet İnönü’dür. Şimdi biz, dini siyasete alet etmiyoruz. Atatürk’ten bize iki emanet var. Bir; dini siyasete alet etmeyeceksin. İki; askeri siyasete bulaştırmayacaksın. Genelkurmay ve din konusunda biz mecbur olmadıkça hiç konuşmayız. Atatürk’ten bu yana hangi genel başkanlar, hangi milletvekilleri varsa bu kuralara uygun davranırız. Dolayısıyla onlara yine söyledim; ilk imam hatip okulunu yapan CHP, ilk ilahiyat fakültesini kuran CHP, ilk Kuran’ın Türkçe mealini hazırlatan CHP, ilk Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran hazırlatan CHP, ama ‘dinsiz CHP’. Nasıl oluyor bu? Akıl alacak şey değil. Düzelir… İnsanlar okudukça, baktıkça, hayatı gördükçe gerçeği görüyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE ZENGİN BİR ÜLKE, İMKANLARI FAZLA OLAN BİR ÜLKE AMA PARANIN İYİ BİR YERE HARCANMASI LAZIM”

İsmet Aydın, Kılıçdaroğlu’na, “Kurulduğu günden bu yana ben AK Parti’ye üyeyim. Bazı şeyleri yaşadıkça, gördükçe inanın sizi sevmeye başladım” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Türkiye düzelebilir, huzura kavuşabilir. Türkiye zengin bir ülke, imkanları fazla olan bir ülke ama paranın iyi bir yere harcanması lazım. İyi bir yere harcanmazsa olmaz. Bu, bir siyasi tercih. Siz siyasi tercihinizi yaparsınız, evde de tercih yaparsınız, imkanınız varsa ‘bir daire alayım, kiradan kurtulayım’ veya çocuklar okula gidiyorlarsa ‘onların harçlıklarını ya da masraflarını karşılayayım’…”

İsmet Aydın, “Bırakın daire almayı, onların geleceğini kurabilseydik. Ben günlük işe gidiyorum; hanım temizliğe gidiyor. Çocuk iki yılık üniversite okudu, bekliyor. Diğeri lisede. Sıkıntı çok büyük Başkan’ım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ailenin lise öğrencisi olan çocuğuna “En sevdiğin ders ne” diye sordu; lise öğrencisi ise “Kimya” diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Oku, genetik mühendisi ol. Türkiye’nin genetik mühendisine ihtiyacı var” dedi. Ailenin diğer çocuğu da “Ben, ön lisans bitirdim. Maddi zorluklar dolayısıyla üniversiteye de gidemeyeceğim için şu anlık erteledim” dedi. Baba İsmet Aydın ise “Annesi ile ev temizliğine gidiyor” diye konuştu.

“BUNLAR İLAH GİBİ OLMUŞ, İNSANLARA YÜKSEKTEN BAKIYORLAR. HİÇBİRİNE DERDİMİ ANLATAMADIM”

İsmet Aydın, “Ben, geçen sene fırıncılık yapıyordum. Geçen sene bir fırın aldım, borca harca girdik. Bora harca battık. Bu sene hayırlısıymış ki siyasete girdim. Benim arkadaşlarımın çoğu solcudur. Ben hangi dünyada yaşıyorsam… Ben, AK Parti’ye tapıyordum herhalde. Bunlar ilah gibi olmuş, insanlara yüksekten bakıyorlar. Hiçbirine derdimi anlatamadım. Sizden Allah razı olsun, sizi tanımam bilmem. Geldiniz, ziyaret ettiniz. Ne kadar mutlu oldum. Sıkıntılar herkeste olur” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Öyle insanlar var ki elektrik borcunu ödeyemediği için elektriği kesiliyor. İki çocuğu var, çocuklarının çamaşırlarını yıkayamıyor. Burada belki konu komşu, dayanışma kültürü var ama Ankara, İstanbul’da öyle bir şey yok. Kimse kimseyi tanımıyor. 15 gün kışın ortasında elektriği kesiliyor. 15 gün çoluk çocuk nasıl geçinecek? Kimsenin kimseden haberi yok. Böyle çok büyük acılar var” diye karşılık verdi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Koyu Dindar
7.09.2022 14:06
akepe ve mehepe seçmeni eğer YÜCE KURAN'ı okusaydı, bugün bu kadar kötü bir durumda olmazdık. Nass veya başka şeyler. YÜCE KURAN okunmalı. Tüm doğrular ve gerçekler orada...  
 
Sen uyumaya devam et
7.09.2022 14:05
Millet rumuzlu ...halk (sen) anlasaydı böyle senin gibi saçmalamazdı. Halk arapça okuma yazma bilmiyordu.Arap dinin kitabı özellikle tercüme edildiki Türk halkı uyansın.  
 
Koyu Dindar
7.09.2022 14:04
Atatürk diyaneti kurdu. İlk kez Kuran'ın Türkçeye çevrilmesini sağladı. 20.000 Türkçe Kuran'ı ücretsiz dağıttı. Öyleyse herkesin YÜCE KURAN'ı okuması gerekir. AKP ve MHP seçmeni KURAN'ı bilmiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
3
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
4
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
5
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
6
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
7
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Eskişehir Ticaret Borsası personel alacak
﻿Eskişehir Ticaret Borsası personel alacak
﻿Eskişehir Ticaret Borsası personel alacak
﻿Otobüs çarptı. Kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo 800 gram kitle çıkartıldı
﻿Otobüs çarptı. Kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo 800 gram kitle çıkartıldı
﻿Otobüs çarptı. Kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo 800 gram kitle çıkartıldı
﻿Timsahlar plajı bastı. Görüntüler korkuttu
﻿Timsahlar plajı bastı. Görüntüler korkuttu
﻿Timsahlar plajı bastı. Görüntüler korkuttu
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.