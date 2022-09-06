Kılıçdaroğlu: O yalılar bu ülkenin size yedirmeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretler ve yurttaşların sorunlarını dinlemek amacıyla Giresun'a gitti.

Burada yurttaşlarla bir araya gelen ve halka hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, grup toplantısı öncesinde CHP'ye yeni üye olan yurttaşlara rozetlerini takdim etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"OYUMUZU KULLANIRKEN VİCDANIMIZIN SESİNİ DİNLERSEK BU MEMLEKETTE HER ŞEY DÜZELİR"

- Bize katılın dedim bunu defalarca dile getirdim çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar iyi değil. Her birimizin, vatanseverin kafasında soru işaretleri var hepimiz düşünüyoruz: Bu memleketin hali ne olacak?

- Bu memleketin hali güzel olacak, beraber olursak, birlikte mücadele edersek, seçimlerde sandığa gidersek, oyumuzu kullanırsak, oyumuzu kullanırken vicdanımızın sesini dinlersek bu memlekette her şey düzelir. Her şey güzel olur. Benim amacım bu. Beraber yaşamak, birlikte yaşamak, sadece bir avuç insan için değil 85 milyon insan için mücadele etmek.

"GİRESUN'UN MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞI TARİHİMİZDE ÇOK ÖZEL BİR YERİ VARDIR"

- Özgür Bey de açılış konuşmasında Milli Kurtuluş Savaşı'nda Giresun'un önemine vurgu yaptı. Ben 25 Ağustos'ta Afyon'a gittim. 26 Ağustos'ta Kocatepe'ye gittik. Sabah'ın 5'inde Kocatepe'den Afyon Ovası'na baktık. Tam 100 yıl önce o tepede insanlar bu ülkenin bayrağı için mücadele ettiler ve hayatlarını verdiler. Onlara dualarımızı gönderdik.

- Oradan indim aşağıya 42. ve 47. alayların olduğu Giresun şehitliğine gittim. Sizin dedelerinizin mezarına gittim. Onları anmak onlara dua okumak için gittik. O nedenle Giresun'un bizim Milli Kurtuluş Savaşı tarihimizde özel bir yeri vardır. Dedelerinizle, babalarınızla ne kadar övünç duysanız azdır.

"85 MİLYON İNSANLA HELALLEŞECEĞİZ"

- Aradan 100 yıl geçti. Yeni bir süreç var. 100 yıllık süre içerisinde çok acı olaylar yaşadık. Başbakanlar idam edildi, evlatlarımız idam edildi. Şimdi yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor. Bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum: Sakın ola ki kamplaşmayın. Herkesin düşüncesi önemlidir. Beraber, birlikte, kamplaşmadan, kızmadan, ötekileştirmeden. 85 milyon insanla helalleşeceğiz.

- Bize katılın ki yolumuz aydınlık olsun. Katılın ki Türkiye'ye aydınlığı, huzuru, itibarı yeniden getirelim. Kamplaşmadan, kızmadan, kimseyi ötekileştirmeden herkese hizmet etmenin aşkı yaşamalıyız. Bize katılın ki demokratik yöntemlerle dikta yönetimini değiştirelim.

"FİSKOBİRLİK'İ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

- Bu ülkeyi kuranlar 'Köylü milletin efendisidir' dediler. Üreten milletin efendisidir dediler. Köylü ürettiği üründen zarar etmesin diye TMO, TARİŞ'i, FİSKOBirlik'i kurdular. Çiftçi ürettiği zaman gelir elde etsin, zarar etmesin dediler. FİSKOBirlik'i, fındık üreticisinin kara gün dostudur. Üreticiyi koruduğunuz zaman herkesin hakkını korursunuz.

- Giresun'dan bütün Karadeniz'e söz veriyorum; FİSKOBirlik'i yeniden ayağa kaldıracağız ve FİSKOBirlik yeniden fındık üreticisinin dostu olacak."

- Giresun'da kişi başına gelir 7 bin dolardan, 5 bin 291 dolara düştü. Giresun açıkça cezalandırıldı. Giresun'da uzman doktor da yetersiz. Burası arıcılık açısından Türkiye için çok önemlidir. Alan bazlı fındık desteği 9 yıldır hiç artmadı. Fındığın kullanıldığı sanayi 120 milyar dolar civarında. Türkiye bu 120 milyar dolardan 2-2,5 milyar dolarını alıyor.

"FINDIKTA TEKELLEŞMEYE SON VERECEĞİZ"

- Fındıkta tekelleşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Fındık fiyatını belirleyen bir yabancı firma. Eğer yabancı bir tekele karşı devleti yönetenler sessiz kalıyorlarsa, o yabancı tekelin ortaklığını yapıyorlar demektir. Fındıkta tekelleşmeye son vereceğiz. Yabancı tekellerin Türkiye'de at koşturmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz.

- Milletvekili gelecek, soracaksınız, yol ne oldu? 20 yıldır yapmıyorsun. O zaman Giresunlu kardeşlerim şunu düşünecek, bunlar yapılmıyorsa seçim gelince benden oy istemeye gelince şunu soracak: Fındık fiyatını ne yaptın, yol için söz vermiştin ne oldu? Kusura bakma ben de sana oy vermeyeceğim diyecek.

- Fındık sadece sıradan bir olay değildir. Fındığın kullandığı sanayinin yıllık dünyadaki hacmi 120 milyar dolar civarındadır. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti bu 120 milyar dolardan sadece 2 - 2,5 milyar dolarını alıyor, ham fındık ihraç ederek. Elin oğlu 120 milyar dolar kazanacak biz sadece 2,5 milyar dolar. Bu siyasetçinin öngörüsü yok demektir. Benim ürettiğim ürün başkalarının gelir kapısı oluyor da bizim açımızdan gelir kapısı olmuyor.

İBB YALILARININ HAZİNE'YE DEVREDİLMESİNE TEPKİ

- İstanbul Belediyesi'nin iki yalısına el koydular. O yalıları size yedirmeyeceğiz. O yalılar bu ülkenin.