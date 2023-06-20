Giresunspor'lu Serginho Brezilya ekibine imza atıyor

Giresunspor’un Brezilyalı orta sahası Serginho’nun ülkesinin ekiplerinden Vasco’ya transfer olacağı iddia edildi.

Giresunspor'lu Serginho Brezilya ekibine imza atıyor

Editör: Barış Atakan

Geçtiğimiz 3 sezonu Karadeniz temsilcisi Giresunspor’da geçiren ancak bu sezon içerisinde takımıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan, Brezilyalı orta saha Serginho’nun sırada ki durağı belli oldu

İMZA ATACAĞI KULÜP LİG'DE 19. SIRADA
Brezilya basınında yer alan habere göre, bu Pazartesi başkent Rio de Jenerio’ya hareket eden Serginho burada sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco ile 2025 yılına kadar sürecek olan bir sözleşme imzalayacak. Avrupa liglerine göre farklı bir takvimi olan Brezilya Ligi’nde şuanda 10. hafta geride kalırken Vasco kulübü bu maçlarda 1 galibiyet 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 6 puanla 19. Sırada yer alıyor.

GİRESUNSPOR'UN SÜPER LİG'E YÜKSELMESİNDE BÜYÜK PAYI VARDI
Serginho Giresunspor’a katıldığı 2020 yılından itibaren forma giydiği 95 maçta 10 gol, 19 asist kaydetti. Brezilyalı orta saha buraya geldiği ilk senede takımının Süper Lig’e yükselmesinde büyük katkı sağlamıştı.

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