"Git imzanı at" deyince babaannesi ve dedesini dövdü

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babaannesine imza atması için baskı yaptı

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkan ve ailesi tarafından kabul edilmeyen 22 yaşındaki Serhat Oygur, babaannesi Redife (67) ile dedesi Hamed Emin (69) ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak sürekli para isteyen ve eziyet eden Oygur, babaannesine “Git imzanı at” diyerek baskı yaptı. Babaannesi bu isteğe karşı çıkınca Oygur, sinirlenerek elindeki bıçakla saldırmaya başladı.

Dedesini rehin aldı, sokak ortasında dövdü

Babaannesi evin içerisinde döven Oygur, yaşlı kadının can havliyle kendini sokağa atması üzerine peşinden gitti. Sokakta dedesi Hamed Emin’i gören Oygur, onu da rehin alarak tekme tokat dövdü. Dedesi de yaralı halde kaçarak canını zor kurtardı.

Babaannesini kürekle bayılttı, dişlerini kırdı

Ardından tekrar babaannesinin yanına giden Oygur, eline aldığı demir kürekle yaşlı kadının kaburgalarına vurup bayılttı. Daha sonra yaşlı kadını yerde sürükleyerek bahçeye götürdü ve burada yüzüne kürekle vurup dişlerini kırdı. Olay yerinden kaçan Oygur, komşularına da küfürler savurdu.

Polis ekipleri şüpheliyi yakaladı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaşlı karı kocayı hastaneye kaldırırken, kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan Serhat Oygur’u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şakirpaşa Polis Merkezi’nde ifadesi alınan Serhat Oygur, Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Oygur, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.