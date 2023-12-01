'Gizem Örge'yi görmelisin' Herkes bunu konuşuyor. İşte hayran bırakan Gizem Örge

Voleybol Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Gizem Örge ile ilgili İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Socrates'e konuşan İtalyan başantrenör Gizem Örge için Daniele Santarelli'ye söylediklerini aktardı.

Guidetti, şunları söyledi:

"Gizem Örge konusunda olan biten ise belki pek kimse bilmiyordur, ama Daniele Santarelli ile çok iyi bir sohbetimiz olmuştu. O Türkiye'nin başına geçmemişti, ben de Sırbistan'ın başında değildim daha.

Bir saat konuştuk. O bana Sırbistan'da çalışmakla ilgili fikirlerini sundu. Ben de ona Türkiye'ye dair fikirlerimi ilettim. Bu konuşma esnasında ona, Gizem Örge'yi de izlemesi gerektiğini söyledim.

Son iki yılda Fenerbahçe ile 25 kez karşılaştım. Tamam, Simge iyi, Ayça iyi, Aylin iyi ama Gizem'i de görmelisin dedim. Çünkü çok çok iyiydi ve bunu Daniele'ye söyledim.

O dönemde ben bir tercihte bulundum. Simge'yi tercih ettim çünkü bana göre karakteri, kişiliği ve becerileri daha uygundu. Şimdi sorarsanız yarı yarıya ya Simge ya da Gizem derler. Ayça daha gençti ama onu da söyleyebilirler. Bu bir tercihti. En iyi tercih mi, yoksa en kötüsü mü bilmem. Sadece Simge çok başarılıydı. Çok iyiydi. Simge'yle bir sürü madalya kazandık. Gizem ayrıldıktan sonra VakıfBank nasıl bir sürü madalya kazandıysa, Türkiye Milli Takımı da Gizem'le bir sürü madalya kazandı. Dolayısıyla kötü bir tercih miydi, yoksa iyi mi kimse bilemez. Ancak şu bir gerçek ki Türkiye'de çok sayıda iyi libero var. "

Avrupa Şampiyonası zaferi sonrasında, Türkiye teknik ekibini tebrik etmediğim söylendi. Tabii ki hepsini maçın hemen ardından bizzat kutladım, sonrasında da zaten, oyunculara, ekibe ve başkana mesaj gönderdim çünkü mutluydum. Tabii ki maçı kaybettiğim için mutlu değildim. Eğer maçı kaybettiğime sevinsem kötü bir başantrenör olurdum. Yaşasın 3-2 kaybettik diyemezdim. Fakat aynı zamanda çok gururluydum. Özellikle daha fazla vakit geçirdiğim Zehra'yı, Cansu'yu, Ayça'yı, Ebrar'ı böyle görmekten çok mutluydum.

Ben de Türk sayılırım. Hemen hemen Türk vatandaşıyım. Türk voleybolunun geldiği yer beni mutlu ediyor. Ancak o sırada herkes beni Türkiye'den nefret ediyormuşum gibi gösterdi. Türkiye'den nasıl nefret edebilirim ki? Eşim Türk. Kızım daha şimdiden benden on kat iyi Türkçe konuşuyor. Beni üzen, bazı cümlelerimin cımbızlanıp Giovanni Türkiye'den nefret ediyor şeklinde bir algı yaratılmasıydı."