Gizem Özdilli'nin eteğini savurarak verdiği pozlar olay oldu

Bu yılın başlarında aldığı bir kararla İstanbul'dan ayrılarak Kıbrıs'a taşınan eski manken Gizem Özdilli, burada katıldığı moda etkinliğinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Gizem Özdilli'nin eteğini savurarak verdiği pozlar olay oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınma kararı alan Gizem Özdilli, bu tercihiyle ilgili olarak "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorununundan ve kalabalıktan kaçmak istedim. Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" şeklinde konuşmuştu.

Sosyal medya hesabından yeni hayatına dair paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan Gizem Özdilli, moda günlerinde podyuma çıktı.

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Takipçilerinin yakın markajında olan deneyimli manken, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yıllara meydan okuyan Özdilli, eteğini savurarak verdiği pozlarla gündem oldu.

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Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eteğini savurarak pozlar veren model iç çamaşırının görünmesini de umursamadı.

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