Gizemli olay yüzünden köyü terk ediyorlar! Kalanlar da korkularından evlerinden çıkamıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg'den tam 309 gündür hiçbir haber alınamadı.

Korhan Berzeg ve köpeği Tina çıktıkları yürüyüşten geri dönmeyince, eşi Angela Berzeg kayıp ihbarında bulunmuş ve bölgede arama çalışmalarına başlanmıştı.

Korhan Berzeg, Dron ve İHA'larla 250 kilometrekarelik alanda, 5 kez havadan ve karadan aranmış ancak bulunamazken, Berzeg'in bulmak için başlatılan arama çalışmaları 179 gün önce sonlandırılmıştı.

EVLERİNDEN ÇIKMAYA KORKUYORLAR

Korhan Berzeg'in kaybolmasının üzerinden ise tam 309 gün geçmesine rağmen kaybolma gizemi hala çözülebilmiş değil. Bu durum nedeniyle tedirgin olan Armutlu Kırsal Mahallesi'nde yaşayanlar, evlerinden çıkmaya dahi çekinirken deyim yerindeyse mahalle terkedilmiş gibi görünüyor.

"KÖYLERDE NÜFUS KALMADI, KÖYLER BOŞALDI"

Bu belirsizlik ve endişe atmosferi, insanların günlük hayatını önemli ölçüde etkilerken, Mahalle Muhtarı Hamit Erman konu ile ilgili, “Aramalar bitti, gelen giden yok. Biz de öyle bekliyoruz. Köylerde nüfus kalmadı, köyler boşaldı” diye konuştu.