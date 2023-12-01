Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin 36 milyon TL'lik eseri yıkıldı

Yıkım kararına konu olan Mayıs 2017 tarihli eser, Avrupa Birliği bayrağındaki yıldızlardan birini parçalayan bir işçiyi resmediyor.

Eserin, Bench Caddesi'nde kültür, eğitim ve iş merkezi kurulmasını sağlayacak Dover Beacon Projesi adlı 25,4 milyon sterlinlik (yaklaşık 926 milyon TL) yenileme projesinin bir parçası olarak yıkıldığı öğrenildi.

Uzman Banksy koleksiyoneri John Brandler, 2017'de tabloya 1 milyon sterlin (yaklaşık 36 milyon TL) değer biçmişti.

BREXIT SÜRECİNDE ÇİZİLMİŞTİ

Eser, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma yönünde oy kullanmasından bir yıl sonra ortaya çıkmıştı ancak bazı kısımları restore edilmesine rağmen 2019'da beyaza boyanmıştı.

Eserin yapıldığı yıldan bu yana, protestocu gruplar "tarihi bir olayı" sembolize ettiğini savunarak yıkımına karşı çıkmıştı.

RESTORASYON BAŞARISI KESİN DEĞİL

The Independent'ın haberine göre, Devon Bölge Meclisi sözcüsü, "Bina artık yıkılmış durumda ve müteahhitler, yıldızlarla adamın ve merdivenin bir bölümünü sağlam bir şekilde sökmeyi başardı." dedi.

Sanat eserinin yüzeyinin boyalı ve "kötü durumu" nedeniyle restorasyonun başarısının kesin olmadığını da sözlerine ekleyen sözcü, yaptığı açıklamada, restoratörün çabalarına rağmen kurtarılan sanat eserine ilişkin planları henüz doğrulayamadıklarını belirten DDS Yıkım şirketinden bir sözcü, "Eserin tamamının ya da herhangi bir parçasının restorasyonunun mümkün olup olmadığına dair bilgi aldığımızda tüm süreci paylaşacağız." diye konuştu.

Dover Bölge Meclisi yetkilileri, vergi mükelleflerine yüklü bir fatura çıkarılmadan eserin "uygun bir şekilde korunmasının" mümkün olmadığını ve kalıntıların artık DDS Yıkım şirketine ait olduğunu söyledi.

YIKIM ŞİRKETİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Meclis sözcüsü şöyle devam etti:

Gerçekleştirilmesi gereken ayrıntılı koruma süreci göz önüne alındığında, DDS Yıkım şirketiyle Banksy'nin eserinin herhangi bir kısmını koruma girişimlerinin başarılı olup olmadığını öğrenmesi muhtemelen biraz zaman alacak.

Banksy'nin eserinin korunmuş herhangi bir kısmının yerel olarak nasıl sergilenebileceğiyle ilgili DDS Yıkım şirketiyle görüşmelerimiz devam ediyor.