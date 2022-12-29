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İstanbul'da gizli kamera skandalı. Patron tuvalete yerleştirmiş. 285 video kaydı bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinde iş yeri ortaklarından Onur A.’nın işletmesinde ortak kullanılan iş yeri tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdiği ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 13:02
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Gizli kamera skandalı. İşyeri sahibi tuvalete yerleştirmiş

İstanbul'da gizli kamera skandalı. Patron tuvalete yerleştirmiş. 285 video kaydı bulundu
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İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinin ortaklarından Onur A. (40), işletmesinde ortak kullanılan iş yeri tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdi. Skandalı iş yerindeki bir çalışan ortaya çıkardı.

İş yeri sahibi işletmesinde ortak kullanılan iş yeri tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdi.

Sabah gazetesinin haberine göre; olay geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık tarihlerinde Bayrampaşa İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinde meydana geldi. 19 yaşındaki Ece Ö., iş yerinde portföy uzmanı olarak çalışan Onur A. (40), isimli kişiye ait iş güvenliği hizmeti veren şirkette işe başladı. Genç kadın işe başladığından itibaren iddiaya göre Onur A., tarafından sözlü tacize maruz kalıyordu.

‘BAKİRE MİSİN? CİNSEL HAYATIN NASIL?’ SORULARI SORMUŞ!

Bir süre iş yerinde çalışan genç kadın sigortası yapılmadığı ve 'Ben evli olmasaydım benimle bir ilişki düşünür müydün? Bakire misin? Cinsel hayatın nasıl?' gibi sorulara maruz kalınca işten ayrılmaya karar verdi. Aradan geçen bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.'yü arayarak acil görüşmesi gerektiklerini eski iş yerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu söyledi.

TUVALETTE GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE ŞOKE OLDU

Zehra Ö., geldiğinde Ece Ö.'ye iş yerinde kullanılan ortak tuvalette farklı açılara yerleştirilmiş ve kayıt yapar halde gizli kameralar bulduğunu söyledi. Duydukları karşısında şaşkına dönen genç kadın arkadaşından bir de kendisine ait görüntülerin de bulunduğunu öğrendi.

Arkadaşı tarafından gizlice kayıt altına alınan görüntüleri izleyen genç kadın skandal olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek sapık patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.

285 ADET VİDEO KAYDI BULUNDU

İş arkadaşlarıyla birlikte savcılıkta ifade veren Zehra Ö, Denizcan K. isimli iş arkadaşının ele geçirdiği görüntülerde kendisine ait görüntülerin bulunduğunu alınan kayıtlarda toplamda 285 adet video bulunduğunu söyledi.

Yaşanan kayıt skandalında iş yeri sahibi Onur A.'nın kameraları yerleştirirken kendisini de kaydettiği ve bu şekilde deşifre olduğu anlatıldı.

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