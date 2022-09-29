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  • Erdoğan Merkez Bankası'na ''faiz indir'' talimatı verdiğini açıkladı. Gizlisi saklısı kalmadı. Hani Merkez Bankası bağım

Erdoğan Merkez Bankası'na ''faiz indir'' talimatı verdiğini açıkladı. Gizlisi saklısı kalmadı. Hani Merkez Bankası bağımsızdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük savaşım ve düşmanım faizdir. Şu anda faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Merkez Bankamız ile bunları konuştuk, konuşuyoruz. Önümüzdeki Para Politikaları Kurulları (PPK) toplantılarında bunun daha da inmesinin gereğini telkin ediyoruz." diyerek Merkez Bankası'na karıştığını bir kez daha itiraf etti.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:39
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Gizlisi saklısı kalmadı. Hani Merkez Bankası bağımsızdı. Erdoğan Merkez Bankası'na 'faiz indir' talimatı verdiğini açıkladı

Erdoğan Merkez Bankası'na ''faiz indir'' talimatı verdiğini açıkladı. Gizlisi saklısı kalmadı. Hani Merkez Bankası bağımsızdı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Merkez Bankası'na talimat verdiğini itiraf eden Erdoğan, "Bir şeyi iyi kavramamız lazım. Beni biliyorsunuz, en büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir. Şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Şu anda Halkbank Genel Müdürü karşımda duruyor. Merkez Bankamız ile bunları konuştuk, konuşuyoruz. Önümüzdeki Para Politikası Kurulları toplantılarında bunun daha da inmesinin gereğini telkin ediyorum. Tabii aramızda maalesef faiz politikasını, yüksek faizi savunanlar yok mu? Var. Başta muhalefet olmak üzere onlar da bunu savunuyor ama Cumhurbaşkanınız yüksek faizi savunmuyor, tam aksine düşük faizi savunan bir politika güdüyor. Burada enflasyonla bir mücadelemiz var. İnşallah yılbaşından sonra ben bu enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum." diye konuştu.

Öte yandan Erdoğan’ın “Faiz noktasında yüzde 12’ye indirdik. Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha da aşağı inecek” sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Demek ki faize Erdoğan karar veriyor. O zaman Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyeleri istifa etmelidir.” dedi.

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Reisimiz
29.09.2022 17:49
Ver talimat dolar 1 TL olsun sonra dünya şaşırsın  
 
Senol
29.09.2022 17:03
Faiz dünyada artarken bizde niye indiriliyor neden yüksek enflasyona hayat pahalılığına mahkum oluyoruz .......  
 
Kredi kartı borç ödeme oranı neden yüksek
29.09.2022 16:52
Tüketici faizi kredi kart faizleri konut araba faizleri ateş gibi asıl bunları düşürün amaç tüketimi azaltıp hayat pahalılığı nedeniyle alım gücü düşen vatandaş mal alamadığı için mal çok denmesi  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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