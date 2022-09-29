Erdoğan Merkez Bankası'na ''faiz indir'' talimatı verdiğini açıkladı. Gizlisi saklısı kalmadı. Hani Merkez Bankası bağımsızdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulunda konuştu.



Merkez Bankası'na talimat verdiğini itiraf eden Erdoğan, "Bir şeyi iyi kavramamız lazım. Beni biliyorsunuz, en büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir. Şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Şu anda Halkbank Genel Müdürü karşımda duruyor. Merkez Bankamız ile bunları konuştuk, konuşuyoruz. Önümüzdeki Para Politikası Kurulları toplantılarında bunun daha da inmesinin gereğini telkin ediyorum. Tabii aramızda maalesef faiz politikasını, yüksek faizi savunanlar yok mu? Var. Başta muhalefet olmak üzere onlar da bunu savunuyor ama Cumhurbaşkanınız yüksek faizi savunmuyor, tam aksine düşük faizi savunan bir politika güdüyor. Burada enflasyonla bir mücadelemiz var. İnşallah yılbaşından sonra ben bu enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum." diye konuştu.



Öte yandan Erdoğan’ın “Faiz noktasında yüzde 12’ye indirdik. Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha da aşağı inecek” sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Demek ki faize Erdoğan karar veriyor. O zaman Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyeleri istifa etmelidir.” dedi.