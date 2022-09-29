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Hani faize karşıydınız. Hazine'nin çeyreği faiz ödemesine gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilişkin Sayıştay raporunda, Bakanlığın 2021 yılında 180 milyar 850 milyon 762 bin 872 TL faiz gideri olduğu belirtildi. Bakanlığın yaptığı faiz ödemesi bütçenin dörte birini oluşturdu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ''en büyük düşmanın faizdir''dedi ama Hazine'nin dörtte biri ise faiz ödemesine gitti

Hani faize karşıydınız. Hazine'nin çeyreği faiz ödemesine gitti
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faize karşı tutumu belli. Erdoğan bugün "En büyük düşmanım faizdir. Şu anda faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Merkez Bankamızla bunları konuştuk, konuşuyoruz. Önümüzdeki PPK toplantılarında bunların daha da indirilmesini telkin ediyoruz" dedi. Kısacası bağımsız olması gereken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına faizi indirin talimatı verdiğini bu sözlerle açıklamış oldu.Bu sözlerin ardından Merkez Bankası Başkanı telkinleri dinler mi dinlemez mi bilemeyiz ama dinlemezse ne olacağı belli. Başında Nureddin Nebati’nin olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Sayıştay 2021 denetim raporu yayımlandı.

81 sayfalık raporda, Bakanlığın bütçesine dair verilere yer verildi.

FAİZE 180 MİLYAR LİRA AYRILDI, BÜTÇENİN YÜZDE 24,46’SI

Sayıştay'ın raporunda göre, 2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesinden "Faiz giderleri" olarak 180 milyar 850 milyon 762 bin 872 TL harcama yapıldı.Faiz ödemeleri için harcanan para, Bakanlığın bütçesinin yüzde 24,46'sını oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmalarda sıklıkla faize karşı olduğunu, Merkez Bankası’nın ‘nass’ gereği faizi düşürmesi gerektiğini savunuyor.

Erdoğan’ın faiz çıkışlarının ardından, Merkez Bankası, faiz düşürme kararları aldı.

FAALİYET RAPORU: EKSİ 1 TRİLYON

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılan en büyük harcama ise 'Cari Transferler' başlığı altında gerçekleşti. Bu başlıkta yapılan işlemler bakanlık bütçesinin yüzde 60,85'ine tekabül ediyor.

 

Sayıştay'ın raporunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faaliyet sonuçları tablosu da aktarıldı. Buna göre bakanlığın faaliyet sonucu, eksi 1 Trilyon 250 Milyar 995 milyon 98 bin 37 TL oldu.

FAİZ ARTIRIMI HAZİNE ELİYLE YAPILIYOR

Öte yandan ekonomistler, Merkez Bankası eliyle yapılmayan faiz artırımının Hazine eliyle üstü kapalı olarak yapılmaya çalıştığını belirtmişti.

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Haber
29.09.2022 17:36
Daha çok faiz veririz. Siyasi yönetim yapar millet öder.  
 
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