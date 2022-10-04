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Merkez Bankası'nın üç ay boyunca alacağı faiz kararını açıkladılar. Şikayet ettikleri dış güçlerin ünlü bankasına sızdırdılar

ABD merkezli banka Goldman Sachs, TCMB'nin politika faizini yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan indirmesinin beklendiği açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 08:40
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ABD merkezli banka Goldman Sachs Merkez Bankası'nın üç ay boyunca alacağı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'nın üç ay boyunca alacağı faiz kararını açıkladılar. Şikayet ettikleri dış güçlerin ünlü bankasına sızdırdılar
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ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan indirmesinin beklendiği söyledi.

Goldman Sachs'tan dün yapılan açıklamada, "TCMB'yi para politikası duruşuyla bağlantısı olmayan bir kurum olarak gördüğümüz için, TCMB'nin faizleri düşürmeye devam edeceğini bekliyor ve yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi öngörüyoruz" denildi.

Açıklamada, şimdiye kadar kısıtlayıcı finansman ve makro-ihtiyati politikaların seçimler yaklaştıkça belirgin şekilde gevşeyebileceği de belirtildi. (Reuters)

YÜZDE 12'YE İNDİRMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar faizin tek haneli rakamlara düşmesi yönünde açıklama yapmıştı. TCMB'nin son iki ayda beklenmedik şekilde 100'er baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından politika faizi oranı yüzde 12 seviyesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), eylül ayı toplantısı sonrasında aldığı, piyasaların merakla beklediği politika faiz oranı kararı açıklamıştı. Toplantının özetinde, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 13’den yüzde 12’ye indirilmesine karar vermiştir." denildi.

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