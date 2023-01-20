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En hızlı Android telefonlar belli oldu. İşte ilk 10

AnTuTu platformu globalde aralık ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:53
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Globalde en hızlı Android telefonlar açıklandı

En hızlı Android telefonlar belli oldu. İşte ilk 10
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, AnTuTu, globalde aralık ayının en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı.

AnTuTu‘nun aralık ayının en hızlı Android telefonlar listesine Qualcomm damga vurdu.

Rakibi MediaTek’e büyük farkla üstünlük kuran şirket; bu ayki listede 10 modelin 9’unda karşımıza çıkmayı başardı.

Buna göre aralık ayının şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2’den güç alan Vivo X90 Pro+ oldu. Toplamda 1 milyon 290 bin 933 puan alan telefonu 1 milyon 272 bin 766 puanlı iQOO 11 Pro takip etti.

Listenin üçüncüsüyse 1 milyon 108 bin 94 puanla ROG Phone 6 oldu. Bir sonraki sırada karşımıza çıkan model Lenovo Legion Y70. 1 milyon 104 bin 884 puana sahip modelin ardından beşinci sırada 1 milyon 71 bin 459 puanla ZenFone 9 geliyor.

İŞTE ARALIK AYININ EN HIZLI 10 ANDROİD TELEFONU:

Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 290 bin 933 puan

iQOO 11 – 1 milyon 272 bin 766 puan

ROG Phone 6 – 1 milyon 108 bin 94 puan

Lenovo Legion Y70 – 1 milyon 104 bin 884 puan

ZenFone 9 – 1 milyon 71 bin 459 puan

Xiaomi 12T Pro – 1 milyon 60 bin 570 puan

Redmi K50 Ultra – 1 milyon 59 bin 149 puan

iQOO Neo 7 – 1 milyon 34 bin 71 puan

Black Shark 5 Pro – 1 milyon 28 bin 316 puan

Galaxy Z Fold 4 – 1 milyon 7 bin 192 puan.

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