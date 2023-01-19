Twitter Blue'ya yıllık ödeme seçeneği geldi. Yıllık fiyatı belli oldu

2021 yılında Twitter tarafından kullanıma sunulan Blue aboneliğinin en öne çıkan avantajının kullanıcıya mavi tik vermesiydi. Ayrıca uygulama daha uzun süreli ve yüksek boyutlu video yükleme özelliğini de sağlıyordu.

TWITTER BLUE YILLIK ÜCRETLİ OLDU

Twitter, bugün resmi destek sayfasında Blue aboneliği kısmı için bir güncelleme yaptığını duyurdu. 84 dolar olan yıllık ödeme seçeneği Twitter tarafından kullanıma sunuldu.

Twitter Blue aboneliğinin aylık fiyatı web sürümü için 8 dolar ve bunu yıl olarak hesapladığımızda 96 dolara ulaşıyor. Yeni gelen senelik ödeme seçeneğinin fiyatının 12 aya bölündüğünde ise yüzde 14 daha ucuz olduğunu ortaya çıkıyor.

Twitter Blue için yıllık ödeme seçeneğinin yalnızca web sürümünde olduğu biliniyor. iOS ve Android platformları için destek sağlanıp sağlanmayacağı ise bilinmiyor. Yıllık ödeme seçeneğinin Türkiye’deki fiyatının da ne kadar olacağı bilinmiyor. Güncel dolar kuruna göre hesaplarsak, 1.580 TL‘lik bir fiyat çıkıyor.

Twitter Blue aboneliğinin güncel fiyatları şu şekilde;

iOS (aylık): 11 dolar

Web (aylık): 8 dolar

Web (yıllık): 84 dolar

Twitter Blue avantajları:

Doğrulanmış anlamına gelen mavi tik rozeti,

Tweetler için yer işaretleri klasörleri,

Telefondaki uygulamalar kısmında özel uygulama simgesi,

Birden fazla tema,

Özelleştirilebilir menü,

Reklamsız makale okuma,

Yazı boyutunu değiştirerek okumayı kolaylaştıran Okuma Modu,

Paylaşılan tweeti geri alma,

Tweetlere yaptığınız yorumlar en üste gösterilir,

60 dakika uzunluğunda ve 2 GB dosya boyutuna kadar video yükleme.