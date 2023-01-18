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Android cihazlara özel WhatsApp'tan iki yeni özellik

Android için WhatsApp yeni güncellemeler yaptığını açıkladı. Bu özelliklerin ilki mesaj bildirim açılır penceresinden bir kişiyi engelleme seçeneği olarak tanımlandı. İkinci özellik ise, fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için uygulamanın içinden ayrı sekmelerin bulunacağı oldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 14:29
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WhatsApp Android kullanıcıları için iki yeni güncelleme yaptı

Android cihazlara özel WhatsApp'tan iki yeni özellik
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WhatsApp'ta bir kişiyi engellenmek isteniyorsa, uygulamaya girip sohbeti seçerek, kişi bilgilerine dokunduktan sonra kişiyi engelleme seçeneğine ulaşılabiliyordu. WhatsApp uygulamada Android kullanıcıları için yeni bir güncelleme yaptığını duyurdu. Bazı kullanıcılar eski yöntemi çok uzun buluyordu.

WHATSAPP'TAN KULLANICILARA ENGELLEME KOLAYLIĞI

WhatsApp, bir kişiyi doğrudan bir mesaj açılır bildiriminden engelleme seçeneği sunmak için çalıştığını açıkladı. Bu güncelleme, bir kişiyi engellemeyi kolaylaştıracağını belirtirken bu seçeneğin kişileri yanlışlıkla engellememek için yalnızca rehberinizde olmayan kişiler için görüneceğinin altını çizdi.

WHATSAPP'TAN VİDEO KAYDETME ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ta video kaydetmek isteniyorsa, şu anda kamera deklanşör düğmesine basılı tutmak gerekiyor. Düğmeye tek bir kez dokunmakla ise fotoğraf çekmeyi sağlıyor. Uzun bir video kaydetmek istendiğinde bu, can sıkıcı oluyor. Bundan sonra video kaydetmek isteniyorsa, tek yapmak gereken vizörde video modunu seçip kayıt düğmesine bir kez basmak olacaktır.

YENİ KAMERA MODLARI OLUŞTURULDU

Kişileri mesaj bildirimi açılır penceresinden engelleme seçeneği şu anda geliştirme aşamasında olan WhatsApp Beta v2. 23. 2. 5 sürümünde görüldü. Yeni kamera modları ise WhatsApp Beta v2. 22. 24. 21’de bulunuyor. Her iki özelliğin de önümüzdeki birkaç ay içinde uygulamanın kararlı sürümüne sunulmasını bekleniyor.

 

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