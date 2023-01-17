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Xiaomi'nin bir telefonuna daha MIUI 14 güncellemesi geldi

Xiaomi 12 modeli için MIUI 14 güncellemesi geldi. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:35
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Xiaomi 12 modeli için MIUI 14 güncellemesi geldi

Xiaomi'nin bir telefonuna daha MIUI 14 güncellemesi geldi
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Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Xiaomi’nin bir telefonuna daha güncelleme geldi.

Xiaomi, Android 13 temelli arayüzü olan MIUI 14 için çalışmalarını sürdürürken, Xiaomi 12 modeli için güncelleme geldi.

Toplamda 4.43 GB'lık büyüklüğe sahip olan güncelleme, Xiaomi 12 Pro için henüz gönderilmese de yakında yayınlanması bekleniyor.

MIUI 14 NELER SUNUYOR?

MIUI 14 özetle daha basit ve pratik bir kullanım sunmaya odaklanıyor. Eski sürüme göre daha az sistem kaynağı kullanan bu sürüm, daha az depolama alanı kaplıyor olmasıyla öne çıkıyor.

Araç takımı tarafında kullanılabilecek kombinasyonların sayısı da artıyor.

Gizlilik odağında daha fazla önleme odaklanan sürüm, uçtan uca şifrelemeyi aktif bir şekilde sunuyor. Süper simge sistemiyle de kişilerin ana ekranına bitki ya da evcil hayvan görseli koymasına imkan tanıyor.

Daha önce de güncellemeyi alamayacak modeller belli olmuştu:

Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro

Mi 9T / Mi 9T Pro

Mi CC9 / Mi CC9 Meitu

Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G / 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9 / Note 9S/ Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro

Redmi 9/ 9A / 9AT / 9i / 9C

POCO M2 / Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

POCO C3 / C31

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