Göç İdaresi'nden açıklama: 5 ayda 42 Bin kaçak sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana 42 bin 685 kaçak sınır dışı edildiğini açıkladı.

Göç İdaresi'nden açıklama: 5 ayda 42 Bin kaçak sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelede sınır tedbirlerinin yanı sıra, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi.

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Yakalanan düzensiz göçmenlerin, charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa ortalamasına göre, Türkiye'deki sınır dışı mekanizmasının, çok daha üstünde bir başarıyla gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Yılbaşından bu yana Afganistan'a 28'inci charter seferi Ankara'dan gerçekleştirilmiştir. İstanbul ve Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Esenboğa Havalimanı'na getirilerek, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Böylece bu yıl Afganistan'a düzenlenen 28 charter seferi ile 4 bin 550 ve tarifeli uçuşla 9 bin 175 olmak üzere toplam 13 bin 725 Afganistan vatandaşının ülkesine döndüğünün kaydedildiği açıklamada; yılbaşından itibaren tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış göstererek 42 bin 685'e ulaştığı bildirildi.

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